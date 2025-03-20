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        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:17
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        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

        Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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