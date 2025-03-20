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        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:55
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

        Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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