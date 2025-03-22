Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
O.M'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Sürücü ve 3 arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevler içinde kalan otomobil, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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