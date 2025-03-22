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        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:54
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        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        O.M'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

        Sürücü ve 3 arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede alevler içinde kalan otomobil, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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