Erzincan'da liseli öğrencileri Ramazan boyunca yaşlılara "Bir Tabak Sevgi" götürdü

Erzincan’da meslek lisesi öğrencileri, "Bir Tabak Sevgi Projesi" kapsamında, Ramazan ayı boyunca yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip iftar sofralarını hazırladı.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ya da kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İftar sofralarını hazırladıkları ihtiyaç sahipleri ve yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, duyarlı davranışlarıyla takdir topladı.

Öğrencilerden Tuana Pehlivan, ihtiyaç sahibi olan, mutfakta zorlanan ve kendi yemeğini yapmakta güçlük çeken ailelere yardımcı olmak amacıyla buluştuklarını söyledi.

Vatandaşlardan Nafize Saygın ise yapılan organizasyondan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Evlatlarımız geldiler. Ben bugünkü organizeyi hiç unutmam. Çok memnun kaldım. Ben biraz da duygusalım ağlayacağım." dedi.