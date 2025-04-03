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        İşitme engelli Didem Ünalan hat sanatıyla kendini geliştiriyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan doğuştan işitme engelli Didem Ünalan, 21 yıldır ilgilendiği hat sanatıyla kendini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:04
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        İşitme engelli Didem Ünalan hat sanatıyla kendini geliştiriyor
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan’da yaşayan doğuştan işitme engelli Didem Ünalan, 21 yıldır ilgilendiği hat sanatıyla kendini geliştiriyor.

        Kentte 1981 yılında dünyaya gelen işitme engelli Didem Ünalan, öğretmen annesinin yönlendirmesiyle 21 yıl önce hat sanatıyla tanıştı ve hattat Abdulkadir Varınca'dan eğitim almaya başladı.

        Kendisini ve duygularını sanatın diliyle ifade eden Ünalan, 2018 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eserlerini sergileyip sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Bugüne kadar çok sayıda çalışma yapan Ünalan, büyük tutkuyla sürdürdüğü ve rehabilite olduğu sanatla engellilere de ilham oluyor.

        - "Tezhiple, minyatürle tanıştık"

        Emekli öğretmen anne Serpil Ünalan, AA muhabirine, kızının hat sanatıyla tanışmasına aracı olduğunu söyledi.

        Kızının resim, hat, tezhip ve minyatür gibi güzel sanatlara ilgisi olduğunu ifade eden anne Ünalan, şöyle konuştu:

        "Didem’in büyük destekçisiydim. Hangi sanat dalına eğildiysem, onu da beraberimde götürdüm. Emekli olduktan sonra Kur’an kursunda bayağı bir eğitim aldım. 2004 yılında hat ile tanıştık ve halen devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açtığı kurs sonucu bu sanatla tanıştık. Halk Eğitim Merkezi'nde de devam ettik. Buranın da çok faydası oldu. Aynı hocayla (Hattat Abdulkadir Varınca) hep devam ettik. Tezhiple, minyatürle tanıştık."

        Ünalan, işitme engelli kızının diğer sanat dallarından ziyade hat sanatının manevi getirisini hissettiğini belirterek, 2018 yılında üniversitede kişisel sergi açtıklarını kaydetti.

        - "Didem güzel bir örnek"

        Kızının diğer engelli bireylere örnek olduğunu anlatan Ünalan, "Didem, rehabilitasyon merkezinde büyük bir örnekti. Zor da olsa burada istikrar gerekli. Bunda da velilerin desteği lazım. Velilerin desteği olmadan olmaz. Ben Didem’in hep arkasındaydım. Didem yanımda benim asistanımdı. Görsel zekası çok çok iyi ve gelişti. Didem güzel bir örnek. Güzel sanatlar çok güzel bir rehabilitasyon. Kendilerini iyi hissediyorlar." diye konuştu.

        Ünalan, kızının işaret diliyle Kur’an kursu eğitimine devam ederken, buradaki arkadaşlarına da ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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