İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Erzincan'da bazı ziyaretler yaptı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki kontrol noktasında güvenlik güçlerini ziyaret edip bayramlaşan Aktaş, ardından Valiliğe geçti.

Burada Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba tarafından karşılanan Aktaş, Valilik makamında kentteki çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Aktaş, güvenlik güçleriyle buluşmasına ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı:

"Aziz milletimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için görev başında olan, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan kahraman polisimiz ve jandarmamız omuz omuza vazifesinin başında. Sabahın ilk saatlerinde kahramanlarımızla bir arada olup hasbihal ederek güne güzel bir başlangıç yaptık. Her kavuşma bir bayramdır. Bu sebeple siz sevdiklerinize sağlıkla ve güven içinde ulaşın diye biz her gün, her saatte yollardayız. Tüm yollar sevdiklerinize çıksın."