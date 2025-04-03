Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı
Erzincan'da baharın gelmesiyle meyve fidanları satışa sunuldu.
Erzincan’da baharın gelmesiyle meyve fidanları satışa sunuldu.
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen fidanlara üreticiler yoğun ilgi gösterdi.
İlçeler ve çevre illerden fidan almak isteyen üreticilerin talepleri nedeniyle müdürlükteki personeller yoğun mesai yaptı.
Elma, vişne, armut, dut, kiraz, şeftali, kayısı, badem, erik ve bu türlerin çeşitlerinden üretilen 20 bin fidanın 13 bini satıldı.
Fidanlar 100 liradan satışa sunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.