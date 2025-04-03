Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı

Elma, vişne, armut, dut, kiraz, şeftali, kayısı, badem, erik ve bu türlerin çeşitlerinden üretilen 20 bin fidanın 13 bini satıldı.

İlçeler ve çevre illerden fidan almak isteyen üreticilerin talepleri nedeniyle müdürlükteki personeller yoğun mesai yaptı.

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