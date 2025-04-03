Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı

        Erzincan'da baharın gelmesiyle meyve fidanları satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı
        ABONE OL

        Erzincan’da baharın gelmesiyle meyve fidanları satışa sunuldu.

        Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen fidanlara üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

        İlçeler ve çevre illerden fidan almak isteyen üreticilerin talepleri nedeniyle müdürlükteki personeller yoğun mesai yaptı.

        Elma, vişne, armut, dut, kiraz, şeftali, kayısı, badem, erik ve bu türlerin çeşitlerinden üretilen 20 bin fidanın 13 bini satıldı.

        Fidanlar 100 liradan satışa sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        İşitme engelli Didem Ünalan hat sanatıyla kendini geliştiriyor
        İşitme engelli Didem Ünalan hat sanatıyla kendini geliştiriyor
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini artı...
        Erzincan'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini artı...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, yol kontrol noktalarını ziyaret edip sürücülere şe...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, yol kontrol noktalarını ziyaret edip sürücülere şe...