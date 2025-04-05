Erzincan'da aydınlatma direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Erzincan'da halı sahanın aydınlatma direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Erzincan'da halı sahanın aydınlatma direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
İnönü Mahallesi 44 Sokak'taki parkın halı sahasının aydınlatma direğinde bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaştığı kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi, tekrar sokağa salındı.
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