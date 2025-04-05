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        Erzincan'da aydınlatma direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Erzincan'da halı sahanın aydınlatma direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:59
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        Erzincan'da aydınlatma direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Erzincan'da halı sahanın aydınlatma direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        İnönü Mahallesi 44 Sokak'taki parkın halı sahasının aydınlatma direğinde bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaştığı kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Kedi, tekrar sokağa salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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