Erzincan'da 112'yi arayıp polisleri çok sevdiğini söyleyen Suzan nineye sürpriz

Erzincan'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polisleri çok sevdiğini ve 71. yaş gününde onlarla bir araya gelmek istediğini söyleyen Suzan Güneş'e, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezini arayan Suzan Güneş, polisleri çok sevdiğini ve onlarla doğum gününde beraber olmak istediğini belirtti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastasıyla Güneş'in evine giderek sürpriz yaptı.

Suzan ninenin 71. yaş gününü kutlayan polisler, pasta kesti.

Dört torunu olan Güneş, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.