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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza yazıldı

        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 13 yabancı uyruklu kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:36
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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza yazıldı
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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 13 yabancı uyruklu kişiye 120 bin 211 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 13 yabancı uyruklu kişiye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

        İşyerinde kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Öte yandan, iş yerinde kumar oynamak için kullanılan araç ve gereçler ile 10 bin 280 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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