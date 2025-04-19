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        Erzincan'da meslek liseliler iyilik mesaisiyle yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

        Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların hayatlarını kolaylaştırıp dualarını alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:36
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        Erzincan'da meslek liseliler iyilik mesaisiyle yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor
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        Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların hayatlarını kolaylaştırıp dualarını alıyor.

        Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında öğretmenlerinin rehberliğinde gönüllü olarak yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

        Metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde okuyan gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürerek montaj işlemlerini yerinde yapıyor.

        Evlerin elektrik tesisatlarını yenileyen öğrenciler, eskiyen mobilyaları onarıyor ve güvenlik açısından gerekli olan metal korkulukları kuruyor.

        Son olarak Karağaç Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Güzel Dağotu'nun evine giden öğrenciler, burada evin elektrik tesisatını yeniledi, okul atölyesinde hazırladıkları dolapları ve merdiven korkuluklarını monte etti.

        - "İyilik bulaşıcıdır"

        Okul Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik, mobilya ve metal gibi alanlardaki ihtiyaçlara destek olduklarını söyledi.

        Projenin okullarında yoğun şekilde uygulandığını anlatan Güler, "Toplumsal aidiyeti geliştirmenin yolu, dayanışma ve yardımlaşma temellerine dayanmaktadır çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki iyilik bulaşıcıdır. 'Ben Her Yerde Varım' projesi ile öğrencilerimizin günümüzde kaybolmaya yüz tutan yardımlaşma, dayanışma ve karşılık beklemeden iyilik yapma gibi benzeri değerlerle yetişmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

        Güler, öğrenci, öğretmen ve personellerle ibadethanelerde, okullarda, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde, bazen de toplumun ortak kullanım alanlarında önceden ihtiyaçları tespit ederek imkanlar ölçüsünde yardımcı olduklarını anlattı.

        Evi onarılan 77 yaşındaki Güzel Dağotu da istekleri doğrultusunda evlerinde ihtiyaçların giderildiğini belirterek, "Evimde elektrikleri tamir ettiler. Merdivenlerden çıkarken zorluk çekiyordum, korkuluk yaptılar, onu tutarak inip çıkabiliyorum. Çok güzel oldu. Geldikleri için Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

        - Çocuklar yaşlıların hayatlarını kolaylaştırıyor

        Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencisi Refik Yağlı ise ihtiyaç sahibi aileye okulun atölyesinde ayakkabılık ve dolap yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak için atölyelerimizde yapılan ürünleri yaşlıların evlerinde montajını gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Eren Yıldız da yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını, bugün de Güzel Dağotu'nun merdivenlerden rahat inip çıkması için okulun atölyesinde yaptıkları korkuluğu yerleştirerek bir mutluluğa ortak olduklarını belirtti.

        Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi Bedirhan Satılmış ise proje kapsamında evde bozuk anahtar, priz ve lambaları değiştirdiklerini anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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