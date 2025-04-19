Erzincan'da polisler öğrencilere mesleklerini ve ekip araçlarını tanıttı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Trafik Tescil ve Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli Yunus Timleri, Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu öğrencilerinin daveti üzerine okulu ziyarette bulundu.

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