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        Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzincan'da hastanenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:06
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        Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzincan'da hastanenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski diyaliz bölümünün havalandırma boşluğuna kedi düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kedinin bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu kırarak sarkıttığı merdiven yardımıyla mahsur kalan hayvanı kurtardı.

        Genel kontrolü yapılan ve sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, doğal ortamına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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