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        Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı tabancayla giren zanlı tutuklandı

        Erzincan'da dün İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı silahla giren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:59
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        Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı tabancayla giren zanlı tutuklandı
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        Erzincan’da dün İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı silahla giren zanlı tutuklandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne dün bir kadın çalışanla görüşmek için kurusıkı tabancayla giren ve ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.D'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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