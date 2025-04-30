Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonda C.K, M.Ç, O.N, E.S, F.G, A.M. ve M.A.Y gözaltına alındı.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 26,39 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

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