Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında, durumundan şüphelenilen Z.G'nin aracında yapılan aramada 9 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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