Erzincan'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Uygulamalı olarak eğitim de verilen çocuklar, akülü ve pedallı arabalarla trafik parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Kızılay Meydanı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan’da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitim etkinliğiyle öğrenciler bilgilendirildi.

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