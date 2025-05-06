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        Erzincan'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Erzincan'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitim etkinliğiyle öğrenciler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:08
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        Erzincan'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Erzincan’da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitim etkinliğiyle öğrenciler bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Kızılay Meydanı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlikte, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitim verildi.

        Uygulamalı olarak eğitim de verilen çocuklar, akülü ve pedallı arabalarla trafik parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

        Trafik ekipleri, öğrencileri simülasyon aracına da bindirerek, olası kaza anında emniyet kemeri olmadan yaşanabilecekleri tecrübe etmelerini sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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