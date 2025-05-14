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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:04
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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ahmet I. idaresindeki 01 CCG 86 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kızıliniş mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G. ve B.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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