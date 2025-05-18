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        GÜNCELLEME - Erzincan'da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi

        Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:54
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi
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        Erzincan’da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi.

        Şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürüldü.

        Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

        Öte yandan itfaiye ekiplerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları da destek verdi

        Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

        Erzincan Merkez Buğday Meydanı mevkisinde yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

        Yangının yan yana olan işyerlerine sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Bir işyerinde başlayan yangın, işyerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer işyerlerine de sirayet etmiş olup, meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmaları gerekli titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

        Vali Aydoğdu, esnafla görüşüp hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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