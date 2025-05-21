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        Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:20
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        Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mikail T'nin kullandığı 25 AAZ 585 plaka tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Heybeli mevkisinde Alirıza U. idaresindeki 24 ACB 594 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki F.U. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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