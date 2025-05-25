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        Erzincan'da nineler ve dedeler torunları için masal öğreniyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi programında eğitim alan nineler ve dedeler, torunlarına anlatmak için masal öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:06
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        Erzincan'da nineler ve dedeler torunları için masal öğreniyor
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi programında eğitim alan nineler ve dedeler, torunlarına anlatmak için masal öğreniyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile EBYÜ arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesine 60 yaş üstü kişiler katılıyor.

        Üniversitenin fakültelerinde sağlık, spor, müzik gibi birçok alanda eğitim gören 60 yaş üstü öğrencilerden torunları olanlar için "Masal Atölyesi" açıldı.

        Nineler ile dedelerin hem masal anlatıcılığı becerilerini geliştirmeleri hem de bu kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmaları için açılan atölyede, 60 yaş üstü öğrencilere masal anlatım teknikleri, dinleyiciyle etkileşim, hikaye yapılandırma, duygusal aktarım yöntemleri gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

        60+ Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Öztürker, AA muhabirine, yaşlanma sürecinde olan insanların hayatın içinde olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilere yaşamın içerisinde daha aktif olmaları için birçok ders verdiklerini ifade eden Öztürker, "Tazelenme Üniversitesinin hedeflerinden bir tanesi de kuşaklar arası etkileşimi sağlayabilmek. Bu etkinlikten edindikleri bilgilerle daha etkili bir iletişim kuracaklarına inanıyoruz. Bir masalın nasıl anlatılacağı, burada nasıl bir iletişime gireceklerini eğitim veren hocalarımızla da bu etkinlikte sağlamış olacağız." diye konuştu.

        Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt ise masal anlatma geleneğinin kaybolmak üzere olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

        "Bu atölye, Türkiye'deki üniversitelerde tek ve örneği yok. Benim kurguladığım ve içeriğini hazırladığım bir ders. Burada öğretmen adaylarına masal anlatıcılığı eğitimi veriyorum. Neden bu dersi veriyoruz çünkü bu gelenek kaybolmak üzere. Öğrencilerimiz maalesef masal dinleyerek büyümemişler. Biz bu geleneğin devam etmesini istiyoruz."

        Yurt, şu an masalın muhatabının dedeler ve nineler olduğundan bahsederek, "Şu anda birçok ebeveyn çalıştığı için dedeler, nineler torun bakıyor. Bu çocuklar maalesef ekran çocukları. Masal Atölyesi'ni açma nedenlerimizden biri dinleyen, anlatan, konuşan, düşünen, hayal edebilen çocuklar yetiştirebilmek. Einstein'ın bir sözü var 'Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız masal anlatın, daha zeki olmasını istiyorsanız daha çok masal anlatın.' İşte biz bu hedefle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

        - "Bundan sonra masal anlatmamız daha keyifli olacak"

        Tazeleme Üniversitesi öğrencilerinden Ülker Usluoğu da masal anlatım tekniklerini öğrendiklerini söyledi.

        Torunlarına masal anlattığını belirten Usluoğu, "Tabii ki bizler torunlarımıza masal anlatıyoruz ama yapamadığımız ve bilmediğimiz şeyleri de burada öğrendik. Çok keyifliydi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi torunlarla aramızda iki kuşak var. Çocuklarımıza masal anlatarak büyüttük ama torunlar çok daha farklı oluyor. Serap hocamın anlattıkları ile bundan sonra masal anlatmamız daha keyifli olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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