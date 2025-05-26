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        Erzincan'da 20 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da iki otobüste 20 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:00
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        Erzincan'da 20 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da iki otobüste 20 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı Uygulama Noktası'nda doğudan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek Naz’ın katılımıyla yapılan aramada 28 parça halinde 12 kilo 400 gram, başka bir yolcu otobüsünde ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada 11 parça halinde 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu maddelerin temin edicisi şüphelilere yönelik Diyarbakır’da yapılan operasyonda, 3 takip cihazı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.H.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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