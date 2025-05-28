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        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:49
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        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.G, M.E.Y. ve A.C.H. hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma", E.A hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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