Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da minibüsün karayolları aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde, minibüsün yol kenarında çalışma yapan karayolları ekiplerinin aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da minibüsün karayolları aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde, minibüsün yol kenarında çalışma yapan karayolları ekiplerinin aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.E. (36) idaresindeki 28 YE 538 plakalı minibüs, ilçe merkezinde Karayolları Aşkale 12. Bölge Müdürlüğü 121. Şube Şefliğine bağlı M.D'nin (30) kullandığı 25 AP 180 plakalı araca, yolun sağ şeridinde çalışma yaptığı sırada arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki B.E. (42), M.Y. (21) ve E.E. (34) Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        AB tescili alan Erzincan Tulum Peyniri için belge teslim töreni düzenlendi
        AB tescili alan Erzincan Tulum Peyniri için belge teslim töreni düzenlendi
        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı
        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı
        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı