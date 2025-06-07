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        Erzincan'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:47
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        Erzincan'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.T, D.Y. ve N.K'yi gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek ve 322 kartuş ile farklı marka ve ebatlarda 794 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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