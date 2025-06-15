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        Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:50
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        Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Erzincan’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi TOKİ konutlarında 4 katlı binanın en üst katında F. H'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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