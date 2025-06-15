Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi TOKİ konutlarında 4 katlı binanın en üst katında F. H'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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