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        Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:00
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        Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Erzincan’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Halit Paşa Caddesi'nde C.Ö. yönetimindeki 24 BB 596 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ş. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 24 ABE 580 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüste bulunan M.E. (23), A.K. (47) ve K.Ç. (22) yaralandı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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