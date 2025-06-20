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        Erzincan'da hayırseverlerin katkısıyla yapılan 3 kütüphane hizmete açıldı

        Erzincan Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan 3 kütüphane, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Hamza Aydoğdu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:05
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        Erzincan'da hayırseverlerin katkısıyla yapılan 3 kütüphane hizmete açıldı
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        Erzincan Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan 3 kütüphane, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Hamza Aydoğdu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından hizmete açıldı.

        Nurten Mumcu, Ali Fahri Akkaya ve Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphanelerin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mengüceli Mahallesi'ndeki Nurten Mumcu Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Vali Aydoğdu, şehirlerin en büyük zenginliğinin yetişen nitelikli insan gücü olduğunu söyledi.

        - Erzincan birincilikleriyle öne çıkıyor

        Kentten birçok bürokratın yetiştiğine değinen Aydoğdu, "Her şey bir insanla başlar. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyin kıymeti, kadri yoktur. Bizim 37 bin genç kardeşimiz var ve bunların hepsi Gençlik Merkezine üye. Türkiye'de Gençlik Merkezine yüzde 100 üye olan nadir illerden birisidir Erzincan." dedi.

        Aydoğdu, Erzincan'ın Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı yetenek testlerine göre de Türkiye birincisi olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Erzincan okul sporlarında da Türkiye birincisi. Türkiye'de kütüphaneden kitap alan genç sayısında da Erzincanlı gençlerimiz yine Türkiye birincisi. Bu kütüphanenin hayırlara vesile olmasını diliyorum ve inşallah kıyamete kadar bu gençlerimiz buradan okudukça Nurten Hanım'a da bunun sevabı yazılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ise bakanlık olarak kütüphane varlığına önem verdiklerini anlattı.

        Kütüphane ve okur sayısının artması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Yazgı, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin güvenilir bilgiye ulaşması, kitapla buluşması, o kitabın kokusunu alması, doğru, güvenilir yerlerde sosyalleşmesi bizim için çok önemli ve burada ana temel kütüphaneler. Kütüphanelerde gençlerimizin gözlerindeki o mutluluğu, sevinci görmek her şeye değer. Bu noktada Erzincan'da bir hayırseverlik yarışı başlatıldı. Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu bir öğretmen çocuğu. Bir öğretmen çocuğuna yakışan da böyle bir kütüphaneyle hayırseverlik yarışına katılması. Bizim için önemli olan burada dostluktur, kardeşliktir. Erzincan, kardeşliği temsil eden en önemli illerden bir tanesidir. Erzincan'da okuma oranı oldukça yüksektir."

        - "Devlete, ülkemize hizmet etmek için hep beraber çalışıyoruz"

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de ailesiyle birlikte açılışa geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kütüphanelere önem verdiğini, kendisinin Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaptırdığı liseye öncü olduğunu anlattı.

        Kütüphanelerin ve eğitime katkının önemini vurgulayan Özbek, şöyle konuştu:

        "Bu kütüphaneler, bu okullar bölge insanının yetişmesi, gelişmesi ve bilimle tanışması için çok önemli hususlar. Ben de orada rahmetli annemin ve babamın adına okul yaptırdım. Burada da benzer şeyi görüyorum. Bana aynı hamurdan olduğumuzu çağrıştırıyor; aileye, eğitime, bilime ne kadar önem verdiğimizi. Bunlar bunun bir göstergesidir. Sayın Valim, biraz önce Erzincanspor'la alakalı bir konuyu iletti. İlk fırsatta İstanbul'a döndüğüm zaman arkadaşlarımla konuşup Erzincanspor'la bir pilot takım olabilir mi, bunun görüşmeleri için ilgili arkadaşlara görev vereceğim. Dolayısıyla sizden biriyim. Aynı toprakların adamıyız. Devlete, ülkemize hizmet etmek için hep beraber çalışıyoruz."

        Konuşmaların ardından kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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