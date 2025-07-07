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        Erzincan'da gazetecilere "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" verildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:07
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        Erzincan'da gazetecilere "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" verildi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

        Merkezi Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü arasında Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına yönelik “Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

        Proje kapsamında basın mensuplarına ilk eğitim Bölge Müdürlüğünün konferans salonunda verildi.

        Erzincan'da görev yapan basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği eğitimde, gazeteciler, yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli dron teknolojisi gibi alanlarda bilgilendirildi.

        Bölge Müdürü Metahan Akkaya, yapay zeka çağında yaşadıklarını belirterek, bu teknolojiyi doğru anlayıp kullanan gazetecilerin, dijital dönüşümde avantaj sağlayacağını ifade etti.

        İki gün süren eğitimin ardından dron ve insansız hava araçlarında kullanılan yapay zeka teknolojisi katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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