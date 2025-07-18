Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 9 firari hükümlü ile aranan 12 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 9 firari hükümlü ile aranan 12 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Gurbetten memlekete uzanan "köyler arası futbol turnuvası" kuşakları buluşt...
        Gurbetten memlekete uzanan "köyler arası futbol turnuvası" kuşakları buluşt...
        Erzincan'da kumaş ve kozmetik yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
        Erzincan'da kumaş ve kozmetik yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
        Erzincan'da boş havuza düşen iki tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Erzincan'da boş havuza düşen iki tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        LGS sınavında tam puan alan Erzincanlı öğrencilerin hedefi mühendislik
        LGS sınavında tam puan alan Erzincanlı öğrencilerin hedefi mühendislik
        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti
        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti