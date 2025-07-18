Erzincan'da 9 firari hükümlü ile aranan 12 şüpheli yakalandı

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

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