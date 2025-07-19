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        Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı

        Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:27
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        Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı
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        Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaralı bulunan baykuş yavrusu, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şubesine teslim edildi.

        Veterinerlerinin gözetiminde tedavi ve bakım sürecine alınan yavru baykuş, gelişim sürecini tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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