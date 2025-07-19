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        Erzincan'da "Hıdır Abdal Sultan'ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Ocak köyünde "Hıdır Abdal Sultan'ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:15
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        Erzincan'da "Hıdır Abdal Sultan'ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi
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        Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Ocak köyünde "Hıdır Abdal Sultan’ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi.

        Hıdır Abdal Sultan Ocağı Kültür ve Dayanışma Derneğince kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Ocak köyünün meydanında düzenlenen anma törenine, çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.

        Vatandaşlara lokma ikram edilen etkinlikte Birlik Cemi yapılarak, semah dönüldü.

        Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Hıdır Abdal Sultan anısına konuşma yaparak bir şiir okudu.

        Vali Hamza Aydoğdu da ülkenin güzel insanlarıyla aynı lokmadan tatmaya, aynı sofraya diz kırmaya geldiğini söyledi.

        Birlik ve beraberliğin olduğu yerde fitnenin barınmayacağını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Hakk'ın olduğu yerde zulüm olmaz. Sevdanın olduğu yerde kin olmaz. Bugün burada sadece bir panel, bir cem değil, bir hakikatin yeniden uyanışı, bir toplumsal vicdanın dirilişi, bir milletin kendini yeniden hatırlayışı var. Erzincan, Hakk'ın, halkla buluştuğu mübarek bir vadidir, mübarek bir beldedir. Hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, her canın kıymet bulduğu, rengin, mezhebin, inancın değil, insanlığın esas alındığı bir şehirdir."

        Aydoğdu, buradaki kardeşliği geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını anlatarak, aynı semahın halkasında dönen gönüllerin, aynı vatanda, al bayrağın altında yeni bir kardeşlik inşa ettiklerini dile getirdi.

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Canlar diyorlar ki, muharrem ayı da bizim, ramazan ayı da bizim. Canlar diyorlar ki, camiler de bizim, cemevleri de bizim." diye konuştu.

        Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan da düzenlenen törenin sadece inançsal bir ritüel değil, toplumsal buluşma ve dayanışma olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Birlik Cem’leri farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmenin, birlikte üretebilmenin, birlikte paylaşabilmenin sembolüdür. Bugünkü program özellikle genç kuşakların inanç, kültür, toplumsal hafızalarıyla bağ kurması açısından büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum. Bu tür etkinliklerin inanç özgürlüğü, kültürel çoğulculuğu ve sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini özellikle vurgulamak isterim."

        Programa, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, bazı kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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