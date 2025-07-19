Erzincan’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Mustafa Güller (63), Yunus Emre G, E.G. (69), A.D. (24) ve N.T. (58) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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