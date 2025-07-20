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        Erzincan'da trafik kazalarında 5 kişi yaralı

        Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:14
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        Erzincan'da trafik kazalarında 5 kişi yaralı
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        Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, V.K. idaresindeki 34 UV 4269 plakalı otomobil yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan H.K. (79) ve M.K. (80) yaralandı.

        Mehmet Ç'nin kullandığı 24 ED 961 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında, İkram B. yönetimindeki 24 UA 856 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan L.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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