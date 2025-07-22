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        Kitapla buluşturulan cami altındaki çay ocağı adeta kültür merkezine dönüştü

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:50
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        Kitapla buluşturulan cami altındaki çay ocağı adeta kültür merkezine dönüştü
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        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu.

        Yavuz Selim Cami altında bulunan çay ocağını geçen yıl ziyaret eden ve mekanda oyun oynanmaması, dostça samimi sohbetlerin yapılmasından etkilenen Vali Hamza Aydoğdu, buraya bir kitaplık kazandırdı.

        Cami cemaati ve bölgedeki vatandaşların çayını yudumlarken kitap okuma fırsatı bulduğu çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi haline geldi.

        Yaklaşık 25 yıldır çay ocağını işleten Osman Tiryaki, AA muhabirine, her yaş grubundan insanın gelip çayını içerken kitap okuduğunu söyledi.

        Kitap köşesinin ilgi gördüğünü ifade eden Tiryaki, şöyle konuştu:

        "Erzincan Valimiz buraya geldiğinde, bize 'buraya bir kitaplık hediye edelim' dedi. Sağ olsun geldi, kitap köşesini de kendisi açtı. Bir yıldan uzun bir süre çay ocağında insanlar kitaplarla buluşuyor. Vatandaşlar çok memnun, bayağı kitap okuyan kişi var. Valimiz de arada gelip ziyaret ediyor. Her yaştan insan, genci, yaşlısı, öğretmeni camiden sonra oturup kitabını okuyor, çayını içiyor dinlenip gidiyor."

        - "Çayımızı içiyoruz, kitap okuyoruz, muhabbet ediyoruz"

        Vatandaşlardan 86 yaşındaki Abdulcelil Torun ise kitap köşesinin çay ocağına gelenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Buraya geliyoruz, çayımızı içiyoruz, kitap okuyoruz, muhabbet ediyoruz. Herkes gelsin burada otursun, kitap okusun muhabbet etsinler. Gidip dışarıda boş şeylerle uğraşmasınlar. Allah valimizden de herkesten de razı olsun. Bu güzel bir şey, İslami açıdan da insani açıdan da her yönüyle güzel bir şey." dedi.

        Aziz Rıdvan Toker de namazlardan önce ve sonra kitap okuduğunu anlattı.

        Çay ocağında hem kitap okuduklarını hem de güzel muhabbetler ettiklerini söyleyen Toker, "Bazen okuduğumuz şeyleri aramızda paylaşıyoruz. Güzel oluyor böyle bir mekana da bu yakışıyor diye düşünüyorum. Herkese okuduğu kitaplardan faydalanmayı ve öğrendiklerinden amel etmesini de temenni ederim." diye konuştu.

        İrfan Kırmacı ise Vali Aydoğdu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Cemaatimiz burada toplanıyor, çayımızı yudumlarken kitap okuyarak ya da bazı insanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak faydalanıyorlar. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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