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        Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:28
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        Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Hüseyin T'nin (25) kullandığı 33 ED 201 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan sürücü ile E.T (32), Z.T. (30), Ç.T. (9), K.T. (10) ve H.T. (17) ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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