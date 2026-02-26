Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki teleski hattı kar altında kaldı

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki teleski (T-Bar) hattı yoğun kar yağışıyla birlikte kara gömüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:46
        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

        Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki merkezde, 2. etapta bulunan teleski sistemi kar altında kaldı.

        Ekipler yaptıkları ölçümlerde teleski hattının 3 metreyi aşan karın altında kaldığını görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

