Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki teleski hattı kar altında kaldı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’ndeki teleski (T-Bar) hattı yoğun kar yağışıyla birlikte kara gömüldü.



Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıktı.



Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki merkezde, 2. etapta bulunan teleski sistemi kar altında kaldı.



Ekipler yaptıkları ölçümlerde teleski hattının 3 metreyi aşan karın altında kaldığını görüntüledi.

