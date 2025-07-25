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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:16
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Erzincan'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 24 düzensiz göçmen yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.A. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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