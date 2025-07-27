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        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:59
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        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Erzincan’da takla atan hafif ticari araçtaki 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Hüseyin D. (42) idaresindeki 34 TJ 1532 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Y.D. (35), N.D. (15), E.D. (12), E.D. (10), E.D. (7) ve E.D. (3) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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