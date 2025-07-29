Erzincan'da devrilen kimyasal gaz yüklü tır ulaşımı aksattı

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde, tırdan herhangi bir kimyasal gazın sızmadığını tespit etti.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kimyasal gaz yüklü tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda devrildi.

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