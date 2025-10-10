Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:10
        Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Aydoğdu, Valilikte düzenlenen toplantıda terörle mücadeleden asayiş olaylarına, trafik denetimlerinden aranan şahısların yakalanmasına, göçmen kaçakçılığından uyuşturucuyla mücadeleye kadar emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını söyledi.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında ağustos ve eylül aylarında geçekleştirilen 7 terör operasyonunda 5 şüpheliye adli işlem uygulandığını anlatan Aydoğdu, asayiş faaliyetleriyle ilgili 461 olayın meydana geldiğini, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

        Aydoğdu, mal varlığına 2024 yılı ağustos ve eylül aylarında 73 olayın meydana geldiği, 2025 yılının aynı döneminde ise olay sayısının yüzde 32 azalarak 49’a düştüğü bilgisini paylaştı.

        Ağustos ve eylülde çeşitli suçlardan aranan 61 firari hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Erzincan ilinde herhangi bir silah kaçakçılığı yoktur. Ruhsatsız silahla ilgili 19 tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 20 av tüfeği olmak üzere toplam 51 silah ele geçirilmiş, 53 kişi hakkında da adli işlem başlatılmıştır. 2025 yılı ağustos-eylül ayları döneminde 3 bin 640 gram esrar, 91 gram bonzai, 3 bin 362 gram metamfetamin, 63 gram Afyon sakızı ve 391 gram skunk olmak üzere toplam 7 kilo 547 gram uyuşturucu madde, 3 bin 352 kök kenevir, 1017 adet sentetik ecza ve 141 captagon ele geçirilmiştir."

        Siber suçlarla mücadele kapsamındaki siber devriyelerde 77'si asayiş, 23'ü terör, 19'u güvenlik, 26'sı siber, 1'i narkotik, 2'si kaçakçılık, ve 18'i de diğer olmak üzere suç unsuru tespit edilen 166 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Aydoğdu, kentte "geçici koruma altındaki" Suriyeli uyruklu kişi sayısının 107 olduğunu dile getirdi.

        Aydoğdu, düzensiz göçmenle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

