        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında

        Erzincan'da bir ilkokulda yapılan sosyal deneyde, yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:05
        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
        Erzincan'da bir ilkokulda yapılan sosyal deneyde, yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.

        Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından değerler eğitimi çerçevesinde okulda sosyal deney yapıldı.

        Bu kapsamda, okul koridorunda farklı noktalara çöp bırakılarak öğrencilerin tepkileri ölçüldü.

        Yüzlerce öğrenci arasından, yerdeki çöpleri ilk fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2. sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ile 4. sınıfta okuyan Asel Tuana Yavuzalp, okulun güvenlik kamerasınca tespit edildi.

        Okul Müdürü Cengiz Demirol tarafından, duyarlılık gösteren Öztürk ve Yavuzalp'e, öğretmenleri ve tüm öğrenciler önünde teşekkür edilerek hediye verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

