Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında

Okul Müdürü Cengiz Demirol tarafından, duyarlılık gösteren Öztürk ve Yavuzalp'e, öğretmenleri ve tüm öğrenciler önünde teşekkür edilerek hediye verildi.

Yüzlerce öğrenci arasından, yerdeki çöpleri ilk fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2. sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ile 4. sınıfta okuyan Asel Tuana Yavuzalp, okulun güvenlik kamerasınca tespit edildi.

Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından değerler eğitimi çerçevesinde okulda sosyal deney yapıldı.

Erzincan'da bir ilkokulda yapılan sosyal deneyde, yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.