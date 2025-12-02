Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 17 firari hükümlü ile aranan 18 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 17 firari hükümlü ile aranan 18 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik aranması bulunan 18 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde meralar yeniden kullanıma açıldı
        Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde meralar yeniden kullanıma açıldı
        Eriç Barajı ve HES Projesi İçin SKHA anlaşması imzalandı
        Eriç Barajı ve HES Projesi İçin SKHA anlaşması imzalandı
        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı
        Gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı
        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Vali Aydoğdu'dan hastalara moral ziyareti
        Vali Aydoğdu'dan hastalara moral ziyareti