Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da altın madeninin açılması için ortak açıklama yapıldı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde, toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeninin tekrar açılması için İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:46 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da altın madeninin açılması için ortak açıklama yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesinde, toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeninin tekrar açılması için İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar açıklama yaptı.

        İlçede 13 Şubat 2023’de 9 işçinin toprak kayması sonucu hayatını kaybettiği maden kazası ardından 22 aydır kapalı olan altın madeninin tekrar açılması için İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, AK Parti, MHP, CHP, Yeniden Refah, Anahtar, DEVA partilerinin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar, ilçe meydanında bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Elçi, burada yaptığı açıklamada, madenin kapalı kaldığı her gün yalnızca ilçenin değil, Erzincan ve çevre illerin de ekonomik kayıp yaşadığını söyledi.

        Esnafın iş hacmini yüzde 70 kaybettiğini işaret eden Elçi, şunları kaydetti:

        "Esnafın dükkanı sessizleşti, ocaklarda tencereler kaynamaz oldu. İliç'te alternatif bir ekonomik çark yok. Nasıl ki Ege'de turizmle, İç Anadolu'da tarımla geçim sağlanıyorsa İliç halkı da madencilik ile geçimini sağlıyor. Bu bir tercih değil, bu coğrafyanın bize sunduğu doğal bir gerçek. Bu ilçenin yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak, çevreyi ve insanı merkeze alan madencilik anlayışı ile İliç madeni yeniden açılmalı, bacası yeniden tütmelidir."

        Siyasi partilerin temsilcileri ise yaşanan olayın ardından ilçede her yaştan insanın ve esnafın ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirterek, madenin alınacak tedbirlerle güvenli, şeffaf ve çevreye duyarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        'Biz Bir Aileyiz' Projesinde öğrencilerle buluşma
        'Biz Bir Aileyiz' Projesinde öğrencilerle buluşma
        Erzincan'da kadın girişimcilere yönelik sertifika programı tamamlandı
        Erzincan'da kadın girişimcilere yönelik sertifika programı tamamlandı
        İliç'te tüm siyasi partilerin ortak talebi: Çöpler Altın Madeni açılsın
        İliç'te tüm siyasi partilerin ortak talebi: Çöpler Altın Madeni açılsın
        Erzincan'da sismik istasyonlarda kaydedilen verilerle sarsıntı haritası çık...
        Erzincan'da sismik istasyonlarda kaydedilen verilerle sarsıntı haritası çık...
        Mevsim normalleri değişti, ayılar hâlâ uyanık
        Mevsim normalleri değişti, ayılar hâlâ uyanık
        İl Özel İdaresinde Encümen toplantısı yapıldı
        İl Özel İdaresinde Encümen toplantısı yapıldı