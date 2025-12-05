Erzincan'da altın madeninin açılması için ortak açıklama yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeninin tekrar açılması için İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar açıklama yaptı.

İlçede 13 Şubat 2023’de 9 işçinin toprak kayması sonucu hayatını kaybettiği maden kazası ardından 22 aydır kapalı olan altın madeninin tekrar açılması için İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, AK Parti, MHP, CHP, Yeniden Refah, Anahtar, DEVA partilerinin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar, ilçe meydanında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Elçi, burada yaptığı açıklamada, madenin kapalı kaldığı her gün yalnızca ilçenin değil, Erzincan ve çevre illerin de ekonomik kayıp yaşadığını söyledi.

Esnafın iş hacmini yüzde 70 kaybettiğini işaret eden Elçi, şunları kaydetti:

"Esnafın dükkanı sessizleşti, ocaklarda tencereler kaynamaz oldu. İliç'te alternatif bir ekonomik çark yok. Nasıl ki Ege'de turizmle, İç Anadolu'da tarımla geçim sağlanıyorsa İliç halkı da madencilik ile geçimini sağlıyor. Bu bir tercih değil, bu coğrafyanın bize sunduğu doğal bir gerçek. Bu ilçenin yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak, çevreyi ve insanı merkeze alan madencilik anlayışı ile İliç madeni yeniden açılmalı, bacası yeniden tütmelidir."