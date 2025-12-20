Erzincan'da Dumanlı Tabiat Parkı'nda buz pateni

Etrafı çam ormanlarıyla çevrili parktaki gölet üzerinde doğa ve manzara eşliğinde buz pateni yapan doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, o anları aksiyon kamerasıyla kayda aldı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Refahiye ilçesine 4 kilometre, kent merkezine ise 70 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2000 rakımda bulunan Tabiat Parkı'ndaki göletin yüzeyinin büyük bir kısmı, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, yüzeyinin büyük bir kısmı buz tutan gölette buz pateni yaptı.

