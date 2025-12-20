Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da Dumanlı Tabiat Parkı'nda buz pateni

        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, yüzeyinin büyük bir kısmı buz tutan gölette buz pateni yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:01 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:01
        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Refahiye ilçesine 4 kilometre, kent merkezine ise 70 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2000 rakımda bulunan Tabiat Parkı'ndaki göletin yüzeyinin büyük bir kısmı, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Etrafı çam ormanlarıyla çevrili parktaki gölet üzerinde doğa ve manzara eşliğinde buz pateni yapan doğa tutkunu kayak antrenörü Cansel Atilla, o anları aksiyon kamerasıyla kayda aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

