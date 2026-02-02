Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Bölgede özellikle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine zaman zaman izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da camiye gelen çocuklara oyuncak hediye ettiler
        Erzincan'da camiye gelen çocuklara oyuncak hediye ettiler
        Erzincan'daki Alp Disiplini 1. Etap yarışları "Minikler Festivali" ile başl...
        Erzincan'daki Alp Disiplini 1. Etap yarışları "Minikler Festivali" ile başl...
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi
        Erzincan'da nöbetçi noter uygulaması başladı
        Erzincan'da nöbetçi noter uygulaması başladı
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yarışma heyecanı başladı
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yarışma heyecanı başladı
        Erzincanlı çiftçi, karlı araziye keklikler için yem taşıyor
        Erzincanlı çiftçi, karlı araziye keklikler için yem taşıyor