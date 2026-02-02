Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.
Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Bölgede özellikle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine zaman zaman izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.