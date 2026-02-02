Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi.

        Giriş: 02.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:10
        Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi
        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi.


        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Daha sonra kayak merkezinde düzenlenen "tulum döner" ikram etkinliğine katılan Aydoğdu ve Aygöl, ziyaretçilere döner tezgahında lavaş ekmek arası tulum peyniri ikram etti.

        Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erzincan’ın eşsiz lezzetlerinin tanıtımına her zaman destek verdiklerini belirtti.

        Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin Erzincan'ın en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, tüm kayak ve doğaseverleri kente davet etti.

        Aydoğdu ve Aygöl, daha sonra hafta sonunu kayak merkezinde geçiren ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

