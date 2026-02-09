Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

        Erzincan'da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:36
        Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Erzincan’da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.


        Erzincan-Sivas kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen İran plakalı tır, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, Sivas-Erzincan kara yolu tek yönden trafiğe kapandı.


        Devrilen tırın kaldırılması için karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

