Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
Erzincan'da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Erzincan-Sivas kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen İran plakalı tır, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Sivas-Erzincan kara yolu tek yönden trafiğe kapandı.
Devrilen tırın kaldırılması için karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.
