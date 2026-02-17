Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Firari sanıklar, John H., Kenan Ö., Luis Q., Vınh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme heyeti bilirkişi raporuna ilişkin ek raporun henüz dosya kapsamına dahil olmadığını belirterek, bu durum hakkında sanıkların savunmalarını sordu.

        Savunmaları alınan tutuklu sanıklar duruşmada, beraat ve tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 saat ara verdi.

        Öte yandan duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaptı.

        Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç faciasının doğal bir afet olmadığını ve tesadüfen gerçekleşmediğini söyledi.

        Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dayanışma mesajlarını ve duygularını getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "İliç faciası bir doğal afet değil, tesadüfen gerçekleşmiş bir facia da değil. İliç faciası, bizzat insan eliyle, insan aklıyla, kar hırsıyla alınan, yapılan uygulamaların kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan bir facia. Burada göz göre göre bu felakete giden yolun taşları döşenmiştir ve neticesinde de bu felaket gerçekleşmiştir. Deprem bölgesinin üzerine inşa edilen bu gibi riskli tesislerde bu gibi felaketlerin de bugün, yarın veya bir gün yaşanması kaçınılmazdır. Bugün verilen bu mücadele, İliç faciasından bugüne kadar Türkiye'de yaşanan maden felaketleri, vahşi madencilik kaynaklı felaketlerin eğer bir tanesi daha fazla yaşanmadıysa, bugün verilen bu mücadelelerin sonucu olarak yaşanmamıştır."

        Hayatını kaybeden işçilere rahmet dileyen Yavuzyılmaz, "Bu mücadeleyi yaşadığımız müddetçe vermeye devam edeceğiz, bu mücadeleyi gelecek nesillere devredeceğiz." dedi.

        Açıklamaya, CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, parti yöneticileri, çeşitli sendikalar, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar açıklamanın ardından duruşmayı takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da araç sayısı 83 bin 848 oldu
        Erzincan'da araç sayısı 83 bin 848 oldu
        Trafik jandarmasından sivil denetim uygulaması
        Trafik jandarmasından sivil denetim uygulaması
        Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
        Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
        Kemaliye'de üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı
        Kemaliye'de üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı
        Erzincan'da yağış, don ve çığ uyarısı
        Erzincan'da yağış, don ve çığ uyarısı
        Şehit asker Erseçen için Tercan'da Mevlid-i Şerif okutuldu
        Şehit asker Erseçen için Tercan'da Mevlid-i Şerif okutuldu