        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:55
        GÜNCELLEME - İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A, Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar Ronald Guille, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Firari sanıklar John H., Kenan Ö., Luis Q., Vinh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve William Keith M. ise duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme heyeti bilirkişi raporuna ilişkin ek raporun henüz dosya kapsamına dahil olmadığını belirterek, bu durum hakkında sanıkların savunmalarını sordu.

        Savunmaları alınan tutuklu sanıklar duruşmada, beraat ve tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 saat ara verdi.

        Öte yandan duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaptı.

        Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç faciasının doğal bir afet olmadığını ve tesadüfen gerçekleşmediğini söyledi.

        Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dayanışma mesajlarını ve duygularını getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "İliç faciası bir doğal afet değil, tesadüfen gerçekleşmiş bir facia da değil. İliç faciası, bizzat insan eliyle, insan aklıyla, kar hırsıyla alınan, yapılan uygulamaların kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan bir facia. Burada göz göre göre bu felakete giden yolun taşları döşenmiştir ve neticesinde de bu felaket gerçekleşmiştir. Deprem bölgesinin üzerine inşa edilen bu gibi riskli tesislerde bu gibi felaketlerin de bugün, yarın veya bir gün yaşanması kaçınılmazdır. Bugün verilen bu mücadele, İliç faciasından bugüne kadar Türkiye'de yaşanan maden felaketleri, vahşi madencilik kaynaklı felaketlerin eğer bir tanesi daha fazla yaşanmadıysa, bugün verilen bu mücadelelerin sonucu olarak yaşanmamıştır."

        Hayatını kaybeden işçilere rahmet dileyen Yavuzyılmaz, "Bu mücadeleyi yaşadığımız müddetçe vermeye devam edeceğiz, bu mücadeleyi gelecek nesillere devredeceğiz." dedi.

        Açıklamaya, CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, parti yöneticileri, çeşitli sendikalar, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar açıklamanın ardından duruşmayı takip etti.

        Aranın ardından devam edilen duruşmada sanıklar, savunmalarını sürdürdü.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise firari sanıklar, John H., Kenan Ö., Luis Q., Vinh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve William Keith M. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

        Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı ek bilirkişi raporunun sunulma süresini göz önünde bulundurarak 14 Nisan'a erteledi.

